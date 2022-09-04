Haberler Haberler İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? | İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir?

İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? | İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim (4,5,6,7,8,9,10,11. sınıflar) için düzenlediği İOKBS Bursluluk Sıanvı'nda beklenen gün geldi. Sınava giren bilerce aday ve velileri, arama motorlarında İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir? sorularının cevabını arşatırıyor. İşte İOKBS hakkında bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 10:00
İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? | İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvurularını 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında aldığı İOKBS Bursluluk Sınavı için beklenen an geldi. Dört seçenekli 100 soru ile yapılacak sınav hakkında adaylar ve veliler İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir? sorualrının cevabını araştırıyor. İşte İOKBS hakkında tüm merak edilenler...

İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyecek olduğu bursluluk sınavından bu yıl 100 soru sorulacağı ve öğrencilerin ise bu soruları cevaplamak için 120 dakikasının olacağını açıkladı. Yapılacak olan sınavda üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre bursluluk sınavında her öğrencinin 3 yanlışı 1 doğrusunun götürülmesine neden olacak. Bursluluk sınavının detaylarının paylaşıldığı kılavuzda ek olarak şu açıklamalara yer verildi;

Bursluluk sınavı puanı yayınlanan kılavuzun detaylarına göre değerlendirilecektir. Kılavuzun detaylarında yer alan bilgilere göre tüm öğrencilerin cevap kağıtları özel optik okuyucular ile okunacaktır.

Bursluluk sınavında sorulan tüm derslerin sorularının doğru ve yanlış sayıları belirlenecektir.

Her derste bulunan yanlış cevap sayılarının üçte biri belirlenecek ve bu belirlenen sayı doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puanlar ortaya çıkarılacaktır. Bu sayede her öğrencinin dört farklı ham puanı ortaya çıkacaktır.

Her öğrencinin ham puanı belirlendiğinde bursluluk sınavı puan belirleme işlemi gerçekleştirilecek ve bu puanlar sınava girmiş olan öğrencilerin sayılarına bölünerek her ders için bir ortalama ortaya çıkarılacaktır.

BURS KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

2020 bursluluk sınavı baz alındığında sınıflara göre taban puanların net ortalamaları olmuştu:

  • 5. SINIF

Türkçe 23,67, Matematik 23,67, Fen Bilimleri 21 ve Sosyal Bilimler 23,67

  • 6. SINIF

Türkçe 23, Matematik 22, Fen Bilimleri 21 ve Sosyal Bilimler 23

  • 7. SINIF

Türkçe 23, Matematik 22, Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler 22

  • 8. SINIF

Türkçe 24, Matematik 23, Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler 24

  • 9. SINIF

Türkçe 21, Matematik 20, Fen Bilimleri 19 ve Sosyal Bilimler 21

  • 10. SINIF

Türkçe 20, Matematik 19, Fen Bilimleri 18 ve Sosyal Bilimler 21

  • 11. SINIF

Türkçe 21, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilimler 21

Tüm hesaplamalar bir önceki senenin taban puanına göre yapılmıştır.

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