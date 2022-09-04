Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 07:15
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

4 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,19 (Alış) - 18,20 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,15 (Satış)

STERLİN: 20,89 (Alış) - 20,99 (Satış)

1 DOLAR = 18,20 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1001,73 (Alış) - 1002,68 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.654,00 (Alış) - 1.665,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.297,00 (Alış) - 3.332,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.594,00 (Alış) - 6.641,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.729,00 (Alış) - 6.831,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 07.00 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
En çok aldatan burçlar listesi ortaya çıktı! Peki siz veya partneriniz bu listede var mı?
Ukrayna tahılına sıkı takip! Belge şartı getirildi
Koray Günter'den şaşırtan talep! Transfer askıya alındı
Fırtına'dan sağ bek operasyonu! Listede 2 isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TFF binasına saldıran 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 3 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Eylül Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
METEOROLOJİ VE AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARI | Bugün hava nasıl olacak? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 3 Eylül 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Mükemmeldi" Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Mükemmeldi" 01:33
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... 01:31
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... 01:31
Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! 01:27
Kim Min-Jae attı Napoli kazandı Kim Min-Jae attı Napoli kazandı 01:23
PSG'den 3 gollü galibiyet! PSG'den 3 gollü galibiyet! 01:23
Daha Eski
Gerrard'dan Guardiola'ya geçit yok! Gerrard'dan Guardiola'ya geçit yok! 01:23
Frankfurt Leipzig'i farklı geçti Frankfurt Leipzig'i farklı geçti 01:23
Barça deplasmanda rahat kazandı! Barça deplasmanda rahat kazandı! 01:23
Maç sonu flaş yorum! "Anlamak mümkün değil" Maç sonu flaş yorum! "Anlamak mümkün değil" 01:21
Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! 01:20
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! 01:05