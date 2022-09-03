METEOROLOJİ VE AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARI | Bugün hava nasıl olacak? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 3 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 3 Eylül Cumartesi 2022 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Sabah saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nde başlaması beklenen yağışların başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede olumsuz etkilere yol açabileceğini belirten uzmanlar, yağışların ilerleyen saatlerde Karadeniz'i de etkisi altına alacağını duyurdu. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 3 Eylül 2022...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HEM METEOROLOJİ UYARDI HEM AKOM

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'dan yapılan açıklamada bugün başlayacak kuvvetli rüzgar ve sağanak geçişlerinin çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 40°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 37°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık