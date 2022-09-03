Haberler Haberler DOLAR NE KADAR OLDU? 3 Eylül Cumartesi 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 3 Eylül Cumartesi 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken başta yatırımcılar olmak üzere birçok vatandaş, 3 Eylül Cumartesi 2022 tarihinde dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerini merak ediyor. Peki, 3 Eylül Cumartesi 2022 tarihi itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 07:08
DOLAR NE KADAR OLDU? 3 Eylül Cumartesi 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

3 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,19 (Alış) - 18,20 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,14 (Satış)

STERLİN: 20,89 (Alış) - 20,99 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1001,73 (Alış) - 1002,68 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.648,00 (Alış) - 1.666,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.286,00 (Alış) - 3.333,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.492,00 (Alış) - 6.617,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.732,00 (Alış) - 6.834,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 07.00 itibarıyla güncellenmiştir.

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