YEŞİL PASAPORTTA YENİ DÖNEM! | Yeşil Pasaport için gerekli evraklar, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? - Yeşil Pasaport süresi

YEŞİL PASPORT için yapılan yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan yeşil pasaportların geçerlilik sürelerinin uzatılması işlemlerini bugünden itibarne ücretsiz yapmaya başladı. Bunun üzerine vatnadaşlar Yeşil Pasaport için gerekli evraklar, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? - Yeşil Pasaport süresi konularını araştırmaya başladı. İşte Yeşil Pasaport hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLERE VERİLİR?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

Kuruluş sermaye payının en az %51'i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

Kamu görevlisi olmak,

4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.

Yukarıda sayılan belgeler hususi pasaport ilk başvuru ve hususi pasaport yenileme işlemlerinin her ikisi için de istenmektedir.

YEŞİL PASAPORT SÜRESİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

5 Mayıs itibarıyla hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına 1 yıldan az süre kalan hususi pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işleminin başladığının ifade edildiği İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında; 01 Haziran 2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir. Hususi pasaport uzatma işlemi ücretsizdir. Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır. Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir. Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda; Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınır."