EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Bu haftanın ücretsiz oyunları hangileri? - Epic Games 1-8 Eylül bedava oyunlar

Epic Games Store, kullanıcılarının memnuniyetini artırmak ve müşteri çekmek amacıyla her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Bedava olarak indirmeye açılan oyunlar da bilgisayar oy unları sevenler için merak konusu oldu. İşte Epic Games 1 - 8 Eylül bedava oyunları...

EPIC GAMES BU HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNLARI HANGİLERİ?

Epic Games, mağazasında 'Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition' ve 'Submerged: Hidden Depths' oyunlarının yanı sıra 'Knockout City' için ücretsiz bir paket veriyor.

Geçtiğimiz hafta 33 TL tutarındaki Ring of Pain'i ücretsiz veren mağaza, bu hafta ise tam 3 ooyunla karşımıza çıktı. Sınırlı bir süre için, Epic Başlatıcısı aracılığıyla Knockout City'ye giriş yapan oyuncular, ücretsiz Armazillo Paketi kazanacaklar. Bu özel hediye, 1 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'de sona eriyor. Velan Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, çocukluğumuzun en sevilen oyunlarından yakar topa yepyeni bir yorum getiriyor.

EPIC GAMES 1-8 EYLÜL BEDAVA OYUNLAR

Bir diğer Epic Games ücretsiz oyunu Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ise 164 TL'lik bir değere sahip. Daha önce de bedava dağıtılan oyun, Lara Croft'un başlangıç hikâyesinin son bölümünü deneyimlemenizi sağlıyor. Amaç, dünyaya Maya kıyametinden kurtarmak olacak.

Bu haftanın son bedavası olan Submerged: Hidden Depths ise güzel bir dünyanın batık harabelerinde geçen, savaş içermeyen bir üçüncü şahıs "rahatlama" macera oyunu. Biri iyilik için kullanmak istediği gizemli bir güçle lanetlenmiş, diğeri ise bu gücün onları ayırmasına izin vermemeye kararlı olan Miku ve Taku'nun rolünü üstleniyorsunuz.