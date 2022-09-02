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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 2 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatnadaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bkaılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 2 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 11:01 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 11:01
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 2 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 1 Eylül Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 57.75 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 38.07 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 52.41 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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