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ALES/3 NE ZAMAN? - ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022

ÖSYM'nin ALES/2'nin sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, ALES/3'ün ne zaman yapılacağını araştırıyor. Yılda 3 kez gerçekleştirilen ALES hakkında, binlerce adayın araştırdığı ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022 konuları ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:30
ALES/3 NE ZAMAN? - ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yılda 3 kez gerçekleştirilen lisans üstü eğitim için gerekli ALES'in 2.'sinin sonuçlarını açıkladı. Yılın son ALES sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar da arama motorlarında ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022 konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

ÖSYM ALES-3 BAŞVURU TARİHLERİ

Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES-3 BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ALES 3 başvuru tarinlerinde sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

Başvuru Tarihleri: 30.09.2022 - 10.10.2022

Geç başvuru günü: 18.10.2022

Sınav tarihi: 20.11.2022

Sonuç tarihi: 09.12.2022

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