Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 30 Ağustos 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:04 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:34
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 1 Eylül 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 04.53

Güneşin doğuşu:👉 06.24

Öğle vakti:👉 13.11

İkindi vakti:👉 16:50

Akşam vakti:👉 19.44

Yatsı vakti:👉 21.08

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...
4 gün önce evlenen genç kadın denizde boğuldu
G.Saray dev golcüyle anlaşma sağladı!
Maxi Gomez resmen Trabzonspor'da! Böyle duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
KPSS NE ZAMAN?
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! 16:02
Artem Dovbyk açıkladı! "Türkiye'den 4 kulüp istiyor" Artem Dovbyk açıkladı! "Türkiye'den 4 kulüp istiyor" 15:49
G.Saray dev golcüyle anlaşma sağladı! G.Saray dev golcüyle anlaşma sağladı! 15:41
Anderlecht - Gent maçı saat kaçta* Anderlecht - Gent maçı saat kaçta* 15:31
Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta? Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta? 15:16
Dervişoğlu formayı giydi! İşte yeni adresi... Dervişoğlu formayı giydi! İşte yeni adresi... 15:09
Daha Eski
AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçı saat kaçta? AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçı saat kaçta? 14:55
Bologna - Salernitana maçı saat kaçta? Bologna - Salernitana maçı saat kaçta? 14:25
Resmi açıklama geldi! Serdar Saatçı... Resmi açıklama geldi! Serdar Saatçı... 14:23
M.City Akanji'yi transfer etti! M.City Akanji'yi transfer etti! 14:20
F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi devam ediyor! 14:15
İtalyan ekibi Sacha Boey'de ısrarcı! İtalyan ekibi Sacha Boey'de ısrarcı! 14:09