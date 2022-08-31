DOLAR NE KADAR OLDU? 31 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

31 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,1731 (Alış) - 18,2059 (Satış)

EURO: 18,1484 (Alış) - 18,1547(Satış)

STERLİN: 21,0758 (Alış) - 21,1815 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.000,57 (Alış) - 1.000,76 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.643,00 (Alış) - 1.656,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.277,00 (Alış) - 3.312,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.553,00 (Alış) - 6.603,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.701,00 (Alış) - 6.802,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.49 itibarıyla güncellenmiştir.