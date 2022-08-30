İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt içinde eğitim alan başarılı öğrencilere verdiği burs için yapılacak sınavda geri sayım başladı. Sınav tarihini, süresini ve soru sayısını merak eden öğrenci ve veliler, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, süre kaç dakika? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte İOKBS bursluluk sınavı hakkında bilinmesi gerekenler…

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.

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İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet sitesinden açıklanacak.

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İOKBS SINAV KURALLARI