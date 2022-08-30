Haberler Haberler İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ya da İOKBS için geri sayım devam ediyor. Burs almak isteyen öğrencilerin girdikleri sınavda iyi bir puan alarak başarılarını ispatlamalarının ardından öğrenciler bakanlıktan burs alma hakkı kazanıyor. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt içinde eğitim alan başarılı öğrencilere verdiği burs için yapılacak sınavda geri sayım başladı. Sınav tarihini, süresini ve soru sayısını merak eden öğrenci ve veliler, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, süre kaç dakika? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte İOKBS bursluluk sınavı hakkında bilinmesi gerekenler…

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet sitesinden açıklanacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İOKBS SINAV KURALLARI

  • Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
  • Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
  • Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
  • Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

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