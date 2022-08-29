Haberler Haberler OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

Orman Genel Müdürlüğü, 338 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. OGM bünyesinde çalışmak isteyenler bu haberin ardından başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. 338 personelin istihdam edileceği iş ilanının ardından arama motorlarında sıklıkla aratılan 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? sorularını ve başvuru şartları ile tarihlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 338 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İşte OSM sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler...

2022 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurulaarı henüz başlamadı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.

2022 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
  • Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

DİĞER
İrina Shayk eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatile çıktı! İrina Shayk ve Bradley Cooper barıştı mı?
Alanya’da scooter faciası! Otomobil çarptı 1 turist öldü
Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon...
G.Saray'dan forvet harekatı! Belotti olmadı o geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI | Uzman öğretmen örnek soru ve cevapları PDF indir - Başöğretmenlik sınavı soruları
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
Kendi adını Ghezzal eşinin adını Talisca yapacak!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu: Pozisyon icabı... Erman Toroğlu: Pozisyon icabı... 20:17
Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 19:45
G.Saray Rezerv Lig'de Trabzonspor'u yendi! G.Saray Rezerv Lig'de Trabzonspor'u yendi! 19:28
Philippe Keny: Emre Belözoğlu ikna etti! Philippe Keny: Emre Belözoğlu ikna etti! 19:01
Belözoğlu: Türk futboluna hizmet etmek istiyorum Belözoğlu: Türk futboluna hizmet etmek istiyorum 18:51
G.Saray'da 42 yıl sonra bir ilk! G.Saray'da 42 yıl sonra bir ilk! 18:33
Daha Eski
Fransa'ya Mostafa damgası! Hocasından övgü dolu sözler Fransa'ya Mostafa damgası! Hocasından övgü dolu sözler 18:28
Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI 17:52
F.Bahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:42
Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz! Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz! 17:34
Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı... Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı... 17:13
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 17:11