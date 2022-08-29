Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 29 Ağustos Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 29 Ağustos Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

29 Ağustos Pazartesi 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 29 Ağustos Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 29 Ağustos Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 29 Ağustos Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉29 Ağustos Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.009,45

Gram altın satış: 1.009,67

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.649,00

Çeyrek altın satış: 1.670,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.289,00

Yarım altın satış: 3.341,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.578,00

Tam altın satış: 6.659,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.783,00

Cumhuriyet altını satış: 6.834,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.750,00

Ata altın satış: 6.834,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Ağustos Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…
MASAK TikTok için düğmeye bastı! Kara para ve terör finansmanı...
Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...
Golcüde rota değişti! Karar Jorge Jesus'un
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
DOLAR NE KADAR OLDU? 28 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta belli olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tebrik etmeyi ihmal etmediler Tebrik etmeyi ihmal etmediler 06:30
Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." 01:55
Koray Günter Verona'ya resti çekti! Koray Günter Verona'ya resti çekti! 01:51
Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! 01:48
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 01:42
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 01:33
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! 01:27
Oyun şablonları Oyun şablonları 01:24
En iyisi hakemdi! En iyisi hakemdi! 01:23
İki itiraz İki itiraz 01:23
Fırtına'ya 19'luk stoper! Fırtına'ya 19'luk stoper! 01:21
Yine atamadı Yine atamadı 01:21