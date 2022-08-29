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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 29 Ağustos Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her gün biraz daha gözle görülür hale gelirken ülkemizde, başta İstanbul olmak üzere birçok kent susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kuraklık sorununa karşı baraj durumlarını sürekli kontrol eden vatandaşlar ise arama motorlarında 29 Ağustos Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? sorusuyla son verileri araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:02
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 29 Ağustos Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Ağustos ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 58.9 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 38.96 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 53.02 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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