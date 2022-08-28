Haberler Haberler MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamaları gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik tercihleri devam ederken adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı süreçle ilgili adaylar Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin öğretmen atamasında tercih döneminde sona gelinmesiyle sonuçların açıklanacağı tarih, öğretmen adayları tarafından merak konusu oldu. Ön başvuru ve sözlü sınavın ardından öğretmen adayları, 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yaparken herkes tarafından merak edilen Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği atama tercihleri 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 1 Eylül 2022 olarak açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sözlü sınavda yani mülakatta başarılı olan adayların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

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