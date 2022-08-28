Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her gün biraz daha gözle görülür hale gelirken ülkemizde, başta İstanbul olmak üzere birçok kent susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kuraklık sorununa karşı baraj durumlarını sürekli kontrol eden vatandaşlar ise arama motorlarında 28 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? sorusuyla son verileri araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Ağustos ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 28 Ağustos Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 59.22 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'ünde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 39.34 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 53.2 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Fenomen Selin Yağcıoğlu'na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
DOLAR NE KADAR OLDU? 28 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta belli olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... 21:18
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! 21:15
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! 21:10
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! 20:51
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
Daha Eski
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51