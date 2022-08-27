DOLAR NE KADAR OLDU? 27 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

27 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,16 (Alış) - 18,17 (Satış)

EURO: 18,0 (Alış) - 18,13 (Satış)

STERLİN: 21,26 (Alış) - 21,37 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.014,57 (Alış) - 1.015,90 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.666,00 (Alış) - 1.679,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.322,00 (Alış) - 3.360,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.643,00 (Alış) - 6.697,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.791,00 (Alış) - 6.894,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.41 itibariyla güncellenmiştir.