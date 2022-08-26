Haberler Haberler Hafta sonu hava nasıl olacak? 27 - 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 27 - 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından ülke genelinde başlayan Ağustos sonu yağışları, haftanın son iş gününden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar ise 27 Ağustos Cumartesi ve 28 Ağustos Pazar günlerinin yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02
Hafta sonu hava nasıl olacak? 27 - 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava raporunu resmi internet sitesinde yayımladı. Hafta boyu yurt genelinde etkili olan yağışların ardından ağustosu güneşli günlerle kapatmayı düşünen vatandaşlara kötü haber geldi. Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte detaylar…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

27 – 28 Ağustos tarihlerinde, hafta içi yurt genelinde etkili olan yağışların devam edeceğini kaydeden meteoroloji uzmanları, yurdun doğu kesiminde yaşayan vatandaşları da fırtınaya karşı uyardı. İstanbullular haftanın son iş gününe güneşle başlarken akşamüstü megakenti saran bulutlar, cumartesi ve Pazar günleri yağışları da beraberinde getirecek.

CUMARTESİ PAZAR YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ege, Marmara ve Karadeniz'in batısında ani bastırması beklenen sağanağa karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan Cumartesi ve Pazar günleri yurdun kuzeyinde kuvvetli yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Yükselen nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

27 - 28 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta içi etkili olan yağışların haftanın son gününde yerini güneşe bırakması vatandaşları umutlandırsa da yağışlar hafta sonu da sürecek. Kentte cumartesi ve pazar günleri yer yer etkili olacak sağanağa karşı vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarılırken hafta sonu boyunca ölçülecek en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.

27 - 28 AĞUSTOS ANKARA HAVA DURUMU

Başkentte ise hafta sonunun ilk günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ankara'da cumartesi günü hava sıcaklığının 31 derceye kadar çıkması beklenirken pazar günü ise gök gürültülü şiddeli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

27 - 28 AĞUSTOS İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de cumartesi günü beklenen yağış pazar günü yerini parçalı bulutlu ve güneşli havaya bırakacak. Kentteki yüksek nem oranı hissedilir sıcaklığı artırırken hafta boyu ise sıcaklık 31 derecenin altına düşmeyecek.

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