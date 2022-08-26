BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 26 Ağustos Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Ağustos ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 59.66 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'ünde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 39.26 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 53.48 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊