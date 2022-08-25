MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? - Müge Anlı 2022 yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündüz kuşağının en sevilen kadın programı unvanıyla yeni sezonda yepyeni bölümlerle ekrana dönüyor. Neşeli anlar, şen kahkahaların yanı sıra aydınlatılan cinayetler, bulunan kayıplar ve yıllardır çözülemeyen sırların çözüme kavuşturulduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert progrmaı hakkında vatandaşlar Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? - Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? | Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yeni bölüm hangi gün? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Müge Anlı'nın yeni sezonunda tüm merak edilenler...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon başlangıç tarihini kendisiduyurdu. Anlı, 29 Ağustos Pazartesi günü ilk bölüm ile seyirci karşısına çıkacağını açıkladı.

MÜGE ANLI 2022 YENİ SEZON YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV'de ekrana gelmeye devam edecek.