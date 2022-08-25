Haberler Haberler Kobe Bryant'ın eşine 16 milyon dolar tazminat!

Kobe Bryant'ın eşine 16 milyon dolar tazminat!

Kobe Bryant'ın, kızının ve 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin Bryant'ın eşinin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:06
Kobe Bryant'ın eşine 16 milyon dolar tazminat!
Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.

Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum." dedi.

Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.
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