Haberler Haberler Son dakika deprem haberleri: Antalya Kaş'ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika deprem haberleri: Antalya Kaş'ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika deprem haberleri: AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.30'da Antalya Kaş'ta deprem kaydedildi. Deprem yerin 25,14 kilometre derininde meydana geldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00
Son dakika deprem haberleri: Antalya Kaş'ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi!

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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