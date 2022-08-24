Son dakika deprem haberleri: Antalya Kaş'ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi!

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 40.21 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 24.08.2022, 08:30:22 TSİ
Enlem : 35.7601 N
Boylam : 29.7215 E
Derinlik : 25.14 km
Detay : https://t.co/1MUBPZxbwD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi