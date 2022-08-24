Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 22 Ağustos Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 22 Ağustos Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

24 Ağustos Çarşamba 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 24 Ağustos Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 22 Ağustos Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 24 Ağustos Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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👉24 Ağustos Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.016,03

Gram altın satış: 1.016,23

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.667,00

Çeyrek altın satış: 1.687,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.324,00

Yarım altın satış: 3.374,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.648,00

Tam altın satış: 6.726,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.815,00

Cumhuriyet altını satış: 6.918,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.822,00

Ata altın satış: 6.902,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Ağustos Çarşamba günü saat 06.40 itibarıyla güncellenmiştir.

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