Haberler Haberler MISIR ALIM FİYATI 2022 | Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?

MISIR ALIM FİYATI 2022 | Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma yapan ve Kabine kararlarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 mısır alım fiyatlarını açıkladı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan mısır alım fiyatlarının ne kadar olduğu ve güncel fiyatlarda son durum belli oldu. İşte 2022 mısır alım fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 08:25 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 08:30
MISIR ALIM FİYATI 2022 | Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?

22 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda mısır alım fiyatlarına dair de durumu aktaran Başkan Erdoğan, mısır fiyatlarında son duruma noktayı koydu. Vatandaşlar, 'mısır alım fiyatı kaç TL oldu, TMO ton başına mısır alım-satım fiyatı nedir, ne kadar?'' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte mısır alım fiyatlarına dair merak edilenler...

2022 MISIR ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 saat 45 dakika süren Kabine toplantısından sonra mısır üreticisinin merakla beklediği TMO alım fiyatını Başkan Erdoğan açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Mısır üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır." dedi.

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