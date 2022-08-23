Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı alarm verildi... | İstanbul hava durumu nasıl olacak? Günlük ve haftalık hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustosun son haftalarında yaptığı yağış uyarılarının ardından vatandaşlar, yeni haftada yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Birçok kenti etkisi altına alması beklenen hava durumu ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Bugün hava nasıl olacak? | Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 23 Ağustos 2022 konularını haberimizde derledik. İşte MGM'nin resmi sitesinden alınan bilgilerle hava durumu...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge geneli parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık