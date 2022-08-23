Haberler Haberler Jupiter'in bu görüntüleri dünyayı salladı | NASA'nın James Webb hamlesi...

Jupiter'in bu görüntüleri dünyayı salladı | NASA'nın James Webb hamlesi...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'e ait daha önce hiç paylaşılmamış görüntüleri paylaştı. Bu görüntüler, ülke gündeminin yanı sıra tüm dünyada adeta olay oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:47
Jupiter'in bu görüntüleri dünyayı salladı | NASA'nın James Webb hamlesi...

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Jüpiter'in James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen yeni görüntülerini paylaştı.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce hiç olmadığı şekilde, auroraları gösteren görüntülerini çekti. NASA tarafından sağlanan görüntü, 27 Temmuz 2022'de James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen yaklaşık 1 milyon 609 km uzaklıktaki gözlemevinde çekildi.

Jüpiter'in auroraları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının ötesine uzanıyor. Gökyüzünde dönen ışık desenleri olan auroralar güneşten gelen yüklü parçacıkların bir gezegenin atmosferi ile manyetik alanının etkileşime girdiğinde oluşuyorlar.

"HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİK"

Associated Press'in aktardığına göre, California Üniversitesi'nden Imke de Pater yaptığı açıklamada "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi oldukça inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk." dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Cimbom'dan sürpriz transfer...
Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...
Dries Mertens: G.Saray'a gelmemin sebebi...
Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transferde müjde geldi! Cavani sonrası... F.Bahçe'ye transferde müjde geldi! Cavani sonrası... 11:15
Trabzonspor tur peşinde Trabzonspor tur peşinde 10:54
Sivasspor galibiyete hasret! Sivasspor galibiyete hasret! 10:51
Benfica - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Benfica - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 10:15
Dries Mertens: G.Saray'a gelmemin sebebi... Dries Mertens: G.Saray'a gelmemin sebebi... 10:00
G.Saray'a Fransız orta saha! G.Saray'a Fransız orta saha! 09:43
Daha Eski
Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 09:41
Fırtına'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler Fırtına'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler 09:31
Viktoria Plzen - Karabağ maçı saat kaçta? Viktoria Plzen - Karabağ maçı saat kaçta? 09:24
Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..." Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..." 09:06
Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti" Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti" 09:04
G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! 01:53