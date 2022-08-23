Jupiter'in bu görüntüleri dünyayı salladı | NASA'nın James Webb hamlesi...

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Jüpiter'in James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen yeni görüntülerini paylaştı.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce hiç olmadığı şekilde, auroraları gösteren görüntülerini çekti. NASA tarafından sağlanan görüntü, 27 Temmuz 2022'de James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen yaklaşık 1 milyon 609 km uzaklıktaki gözlemevinde çekildi.

Jüpiter'in auroraları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının ötesine uzanıyor. Gökyüzünde dönen ışık desenleri olan auroralar güneşten gelen yüklü parçacıkların bir gezegenin atmosferi ile manyetik alanının etkileşime girdiğinde oluşuyorlar.

"HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİK"

Associated Press'in aktardığına göre, California Üniversitesi'nden Imke de Pater yaptığı açıklamada "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi oldukça inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk." dedi.