DOLAR NE KADAR OLDU? 23 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

23 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,12 (Alış) - 18,13 (Satış)

EURO: 18,01 (Alış) - 18,01 (Satış)

STERLİN: 21,27 (Alış) - 21,38 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.014,82 (Alış) - 1.015,00 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.669,00 (Alış) - 1.684,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.328,00 (Alış) - 3.369,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.657,00 (Alış) - 6.715,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.771,00 (Alış) - 6.873,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler11.51 itibariyla güncellenmiştir.