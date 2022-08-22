İngiltere ya da İspanya’yı izlerim

Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Reus, boş zamanlarında farklı ligleri takip ettiğini söyledi: Bundesliga'yı biliyorum. İngiltere'deki kulüplerden daha az paraları var, bu yüzden en iyi oyuncuları almaları zor. Dürüst olmak gerekirse Premier Lig veya La Liga izlemeyi tercih ederim.
Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Reus, boş zamanlarında farklı ligleri takip ettiğini söyledi: Bundesliga'yı biliyorum. İngiltere'deki kulüplerden daha az paraları var, bu yüzden en iyi oyuncuları almaları zor. Dürüst olmak gerekirse Premier Lig veya La Liga izlemeyi tercih ederim.