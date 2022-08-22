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İngiltere ya da İspanya’yı izlerim

Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Reus, boş zamanlarında farklı ligleri takip ettiğini söyledi: Bundesliga'yı biliyorum. İngiltere'deki kulüplerden daha az paraları var, bu yüzden en iyi oyuncuları almaları zor. Dürüst olmak gerekirse Premier Lig veya La Liga izlemeyi tercih ederim.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
İngiltere ya da İspanya’yı izlerim
Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Reus, boş zamanlarında farklı ligleri takip ettiğini söyledi: Bundesliga'yı biliyorum. İngiltere'deki kulüplerden daha az paraları var, bu yüzden en iyi oyuncuları almaları zor. Dürüst olmak gerekirse Premier Lig veya La Liga izlemeyi tercih ederim.
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