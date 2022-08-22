İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN? | 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - MEB 2022-2023

Yaz döneminin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli ilkokullar ve ortaokulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi takvimini açıklamasıyla birlikte okulların açılma tarihi de belli oldu. Peki İlkokullar ve Ortokullar ne zaman açılacak? - MEB 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte tüm detaylar...

İLKOKULLAR VE ORTOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlköğretime yeni kayıt yaptıranlar da dahil olmak üzere tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

MEB 1,2,3,4,5,6,7,8. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemin başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlenirken okulların kapanma tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak duyuruldu.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ