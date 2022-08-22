Haberler Haberler e-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? | Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi belli oldu!

e-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? | Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi belli oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden kabul edilen ad soyad değişikliği başvuruları gündemde yerini aldı. Adını ve soyismini değiştirmek isteyenler, 'mahkemesiz, e-Devlet üzerinden ad soyad değiştirme nasıl yapılır? Son başvuru ne zaman?' sorularının cevabını sorgulamaya koyuldu. İşte e-Devlet üzerinden adım adım ad soyad (isim ve soyisim) değişikliği yapmak için bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30
e-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? | Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi belli oldu!

e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değişikliği yapılabileceğini duyuran İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, ismini değiştirmek için başvuruda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada son başvuru tarihleri de verilirken e-Devlet kapısı üzerinden adım adım ad soyad değişikliği başvuruları arama motorlarında en çok aratılanlar listesine girdi. İşte ad soyad değişikliğinde son tarih ve tüm detaylar...

E-DEVLET İSİM DEĞİŞTİRME NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından isim ve soyadı değişikliğine ilişkin yapılan resmi açıklamada, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyadların, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebileceği vurgulandı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYADI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞTİRME SON BAŞVURU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Aralık 2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek. Başvurular, son başvuru gününe kadar kabul edilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYADI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

MAHKEMESİZ E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

  • T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.
  • Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.
  • Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.
  • Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir.

NOT: Mobil imza veya elektronik imza olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYADI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

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