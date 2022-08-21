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DOLAR NE KADAR OLDU? 21 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken başta yatırımcılar olmak üzere birçok vatandaş, 21 Ağustos Pazar 2022 tarihinde dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerini merak ediyor. Peki, 21 Ağustos Pazar 2022 tarihi itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:30
DOLAR NE KADAR OLDU? 21 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

21 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,08 (Alış) - 18,09 (Satış)

EURO: 18,15 (Alış) - 18,16 (Satış)

STERLİN: 21,33 (Alış) - 21,44 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.015,66 (Alış) - 1.016,26 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.675,00 (Alış) - 1.690,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.341,00 (Alış) - 3.380,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.681,00 (Alış) - 6.738,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.826,00 (Alış) - 6.929,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 11.52 itibariyle güncellenmiştir.

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