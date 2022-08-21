DOLAR NE KADAR OLDU? 21 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

21 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,08 (Alış) - 18,09 (Satış)

EURO: 18,15 (Alış) - 18,16 (Satış)

STERLİN: 21,33 (Alış) - 21,44 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.015,66 (Alış) - 1.016,26 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.675,00 (Alış) - 1.690,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.341,00 (Alış) - 3.380,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.681,00 (Alış) - 6.738,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.826,00 (Alış) - 6.929,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 11.52 itibariyle güncellenmiştir.