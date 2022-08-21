ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? - ÖSYM 2022

ALES/2'nin geride kalmasıyla birlikte, sınava giren binlerce aday, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuçlara nereden bakılacağını, ÖSYM ais giriş sistemine nasıl erişim sağlayacağını araştırmaya koyuldu. Her yıl, farklı dönemlerde 3 kez düzenlenen ALES'e dair merak edilenler haber detaylarında...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

21 Ağustos Pazar günü 12.45 itibarıyla sona eren ALES'in çıkmış soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.

ÖSYM ALES SORULARINI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM genellikle sınavla aynı gün içinde soruları ve cevapları yayınlıyor. Bu nedenle soruların ve cevap anahtarının bugün akşam saatlerine kadar yayınlanması bekleniyor.

Sınava katılan adaylar AİS şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sorular ve cevapların tamamına ulaşabilebilecek.

ALES SORU VE CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ÖSYM AİS GİRİŞİNİ BURADAN YAPABİLİRSİNİZ

ALES 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sınavının sonuçları ise 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.