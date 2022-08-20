💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 13 Ağustos Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 13 Ağustos Cumartesi 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 13 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.



İşte 13 Ağustos Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

13 AĞUSTOS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın sayısal loto çekilişi13 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

13 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

24 - 46 - 61 - 69 - 79 - 86 Joker: 15 Süperstar: 69

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