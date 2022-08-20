💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Ağustos 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 20 Ağustos Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '20 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 119 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

20 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

34-37-44-66-74-83 Joker: 68 Süperstar: 2

👉Sayısal Loto 20 Ağustos Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA