İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ? | Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? Ek tercih tarihleri!

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği üniversitelere giriş sınavı olan YKS'de tercih sonuçları da açıklandı. Sonuçların ardından istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen binlerce üniversite adayı ek tercihler için beklemeye koyuldu. Üniversitelerin kayıt almasının ardından gerçekleştirilen ek tercihlerle ilgili İlk tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? Tercih vermeyenler 2. tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek tercih dönemine dair detayların açıklanmasının ardından, detaylar haberimizde yer alacak.

İLK TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ? TERCİH VERMEYENLER 2. TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor. İlk tercih zamanı tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin 2. yerleştirmeler esnasında puanı kesilirken ilk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.