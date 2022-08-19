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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | 20-21 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar da arama motorlarında 20-21 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu hava durumu başlığıyla araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:12 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:12
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | 20-21 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusu birçok vatandaş tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yurt genelinde son günlerde nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen hava sıcaklığı da arttı. Ağustos ayının 3. hafta sonunda havanın ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar da arama motorlarında Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu hava durumu konularını araştırmaya başladı. İşte hafta sonu illere göre hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara'nın doğusunda sabah saatlerinde başlayan yağış İstanbul dahil birçok kentte nem seviyesinin yükselmesini sağlarken Pazar gününden itibaren yağışlar Marmara Bölgesi'ni terk ederek Karadeniz'in kuzeydoğusunda yoğunlaşacak. Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde yüksek sıcaklık uyarıları verilirken Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da hafta sonu hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

HARİTALI HAVA DURUMU

20-21 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta boyu 30 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu parçalı bulutlu olarak görülecek. Nem oranı maksimum yüzde 94'e ulaşırken Salı gününden itibaren ise kentte yer yer kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor.

20-21 AĞUSTOS ANKARA HAVA DURUMU

Başkentte hafta sonu da mevsim normallerinde seyreden sıcaklık önümüzdeki haftadan itibaren yükselişe geçecek. Hafta sonu nemin en fazla yüzde 88'e çıkması beklenirken Ankara'da hissedilen sıcaklık ise 30 derecenin üzerinde olacak.

20-21 AĞUSTOS İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de bugün yüksek sıcaklık uyarısı verilirken kentte hafta sonu hissedilen sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Salı günü nemin yüzde 96 olarak ölçülmesi beklenen İzmir'de önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu ise şöyle:

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