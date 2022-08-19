DOLAR NE KADAR OLDU? 19 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

19 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,10 (Alış) - 18,10 (Satış)

EURO: 18,25 (Alış) - 18,27 (Satış)

STERLİN: 21,47 (Alış) - 21,58 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.019,84 (Alış) - 1.020,02 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.674,00 (Alış) - 1.688,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.338,00 (Alış) - 3.377,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.675,00 (Alış) - 6.730,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.853,00 (Alış) - 6.957,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 11.54 itibariyle güncellenmiştir.