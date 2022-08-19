Haberler Haberler ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES/2 ne zaman yapılacak, ne kadar sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? - ÖSYM 2022

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES/2 ne zaman yapılacak, ne kadar sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? - ÖSYM 2022

21 Ağustos Pazar günü yapılacak ALES/2 için geri sayım devam ediyor ve binlerce aday, ALES'in kaç sorudan meydana geleceğini araştırıyor. Peki, ALES/2 ne kadar sürecek, adaylara kaç dakika verilecek? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte ÖSYM tarafından düzenlenen ALES'e dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:30
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES/2 ne zaman yapılacak, ne kadar sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? - ÖSYM 2022

ALES'e sayılı günler kala adaylar araştırmaları sıklaştırdı. Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav olan ALES hakkında ALES kaç soru, kaç dakika sürüyor, ne zaman yapılacak? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? sorularının cevapları araştırılıyor.

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ALES/2 ne zaman, saat kaçta? - ÖSYM 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU

ALES KAÇ SORU OLACAK, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ya da diğer adıyla ALES sayısal ve sözel olmak üzere 100 sorudan oluşuyor.

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek.

2022 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES'TE UYGULANACAK KURALLAR

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 testi pozitif olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

ALES DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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