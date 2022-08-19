Haberler Haberler ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ALES/2 ne zaman, saat kaçta? - ÖSYM 2022

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ALES/2 ne zaman, saat kaçta? - ÖSYM 2022

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 için geri sayım devam ediyor ve sınava girecek adaylar, ALES giriş belgesini nereden alabileceğini araştırmaya devam ediyor. Yılda üç kez farklı zamanlarda düzenlenen ALES'in ne zaman, saat kaçta yapılacağına dair merak edilenler ve ÖSYM ais giriş ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:30
ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ALES/2 ne zaman, saat kaçta? - ÖSYM 2022

ALES'e girecek milyonlarca aday, sınav giriş yerini öğrenmek için sınav belgesini sorgulamaya koyuldu ve ÖSYM üzerinden adayların erişimine sunulan belgenin nasıl alınacağını merak eden binlerce aday, ALES'in ne zaman ve saat kaçta başlayacağını gündemine taşıdı. İşte ALES/2 2022 giriş belgesine ve tarihine dair detaylar...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ALES 21 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. ALES/2 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 9 Eylül'de öğrenebilecek.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? Devamını Oku BUNU DA OKU

ALES GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ALES giriş yerleri belli oldu.

ALES GİRİŞ YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.

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