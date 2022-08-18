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MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?

MErkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. İç piyasayı büyük oranda etkileyen TCMB faiz kararı için Para Politika Kurulu, son aylarda faizi sabit tutarken vatandaşlar arama motorlarında 'Merkez Bankası Ağustos faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur? sorularını araştırıyor. İşte TCMB faiz kararı hakkında ekonomistlerin yorumu, anket ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:49 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:49
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?

TCMB'nin Ağustos ayı faiz kararı, bugün yapılacak Para Politika Kurulu'nun ardından belli olacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı merakla beklenirken vatandaşlar 'Merkez Bankası Ağustos faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte TCMB PPK Ağustos faiz kararı hakkında tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Yılın yedinci faiz kararını açıklamaya hazırlanan kurul, bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen piyasa beklenti anketinin sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağı öngörülüyor. Faizin sabit tutulması yönünde ekonomistlerin tamamı hemfikir oldu.

TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararı 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı ve Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tutmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ ÇIKIŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek. İşte TCMB Para Politika Kurulu toplantı tarihleri…

  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

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