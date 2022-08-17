ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? Başvuru şartları ve maaşları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın KPSS puanı esas alınmaksızın görevlendirdiği ücretli öğretmenlik başvuruları bazı il ve ilçelerde başladı. Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, boş kalan kontenjanlara yerleştirilen ücretli öğretmenliğe başvurmak isteyen öğretmen adayları 'ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları, maaşları' konularını araştırıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2022

2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde ücretli öğretmenlik yapmak isteyen eğitimci adayları, başvuruları merakla bekliyor. İl ve ilçelere göre farklılık gösteren ücretli öğretmenlik başvurularında, İstanbul'da Beyoğlu ve Sultanbeyli ilçelerinde alımlar başladı.

Beyoğlu İlçesi başvuruları 19/07/2022 tarihinde alınmaya başladı. Adaylar, yaşadıkları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru tarihlerini öğreneblirler. Genel itibariyle başvuru süreci temmuz-ağustos aylarında gerçekleşiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başvurular 08.08.2022-02.09.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup bu tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Görevlendirmeler eylül ayının ilk haftasında yapılacak ve adaylara SMS yolu ile bildirilecektir. Kayıt dahil adayların ilçemize gelmesine gerek yoktur. Görevlendirilen öğretmenimiz evraklarını görevlendirildiği okula teslim edecektir. ''

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ilgili suçlardan mahkum olmamak,

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını raporla belgelemek,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Adli Sicil kaydı temiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Ancak yapılan yeni zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Başkan Erdoğan, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. "

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine yapacak ya da online olarak e-Devlet üzerinden başvuru tamamlayacaklar. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.