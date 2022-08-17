MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararı merakla bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmayı sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz oranını bu ay da sabit tutup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz beklentisi ne?' sorularının cevabı sorgulanmaya devam ediyor. Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenler haberimizde...

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Ağustos ayı faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Faiz oranının açıklanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararı 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı ve Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tutmuştu.

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.