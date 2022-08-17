Hep daha iyiye

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl Konya'da en yüksek katılıma sahip 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Türkiye'nin oyunlarda şu ana kadar toplamda 238 madalyayla rekor kırdığını ve her bir ülkenin bu rekoru kırmaya çalışacağını söyledi.
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl Konya'da en yüksek katılıma sahip 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Türkiye'nin oyunlarda şu ana kadar toplamda 238 madalyayla rekor kırdığını ve her bir ülkenin bu rekoru kırmaya çalışacağını söyledi. Kasapoğlu, "Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik hamdolsun yine Türkiyemize ve Türkiye'nin bu anlamdaki sembol şehri Konya'ya nasip oldu. Bundan sonra da birlik olmanın ruhunu öne çıkarıp yeni başarılara yelken açacağız" diye konuştu.