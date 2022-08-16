Haberler Haberler YKS ek tercih tarihleri ne zaman? YKS 2022 üniversite ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

YKS ek tercih tarihleri ne zaman? YKS 2022 üniversite ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

Üniversite 2. ek tercihleri için gözler ÖSYM'de. YKS'de tercih işlemleri temmuz ayı içerisinde alındı ve tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklandı. Herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih sürecinde şansını bir kez daha deneyecek. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 20:30
YKS ek tercih tarihleri ne zaman? YKS 2022 üniversite ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

Üniversite sınavı 2022 yılında haziran ayında düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini yaptılar. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Kayıtların tamamlanmasının ardından ise YKS ek tercih süreci başlayacak. Ancak ek tercih tarihleri henüz belirlenmedi. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlandığı zaman habere eklenecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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