Haberler Haberler SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları!

MEB 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları belli oldu, e-Devlet sorgulama ekranından mülakat sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranına giriş yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 13:00
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları!

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav (mülakat) sonuçları MEB tarafından açıklandı. Sınav sonucunu görmek isteyen milyonlarca aday, e-Devlet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte 16 Ağustos Salı günü erişime açılan sözlü mülakat sonuçlarına dair merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BELLİ OLDU!

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos Salı günü itibarıyla açıklandı.

MEB DUYURU - SONUÇ EKRANI

E - DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
  • Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
  • Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  • Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
  • Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
  • Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
  • Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

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