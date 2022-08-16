Haberler Haberler Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sona ermesiyle beraber mülakat sonuçlarının açıklandığı site merak konusu oldu. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:31
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

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Tercihler 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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