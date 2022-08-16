Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.
Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
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Tercihler 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!