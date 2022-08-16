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Orta Dünya hayranlarına müjde! Yüzüklerin Efendisi oyunu duyuruldu

Private Division'dan Orta Dünya hayranlarına büyük müjde! Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Wētā Workshop ile Yüzüklerin Efendisi oyunu için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 20:30
Orta Dünya hayranlarına müjde! Yüzüklerin Efendisi oyunu duyuruldu

New York merkezli bir Amerikan video oyunu yayıncısı Private Division resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yüzüklerin Efendisi fanlarını heyecanlandırdı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu için çalışmaya başladıklarını duyuran Private Division şu açıklamayı yaptı:

JRR Tolkien'in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

İşte Private Division'ın twitter'dan yaptığı o paylaşım:

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Private Division, Wētā Workshop ile ortaklık kurulduğu ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığı, ayrıca, yeni yapımın serinin ilk oyunu olacağı da doğrulandı.

Oyunun piyasaya sürüleceği tarih henüz netlik kazanmadı. Fakat şirketin yayın takvimine baktığımızda 2024 yılı içerisinde Wētā Workshop tarafından geliştirilen bir Orta Dünya oyununun piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

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