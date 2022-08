Orta Dünya hayranlarına müjde! Yüzüklerin Efendisi oyunu duyuruldu

New York merkezli bir Amerikan video oyunu yayıncısı Private Division resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yüzüklerin Efendisi fanlarını heyecanlandırdı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu için çalışmaya başladıklarını duyuran Private Division şu açıklamayı yaptı:

JRR Tolkien'in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

İşte Private Division'ın twitter'dan yaptığı o paylaşım:

We're thrilled to announce that we have partnered with @WetaWorkshop to publish a new game set in the literary Middle-earth universe of J.R.R. Tolkien. We look forward to sharing more about the project in the future! pic.twitter.com/z9HxvXe7Da