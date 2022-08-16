Orta Dünya hayranlarına müjde! Yüzüklerin Efendisi oyunu duyuruldu

New York merkezli bir Amerikan video oyunu yayıncısı Private Division resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yüzüklerin Efendisi fanlarını heyecanlandırdı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu için çalışmaya başladıklarını duyuran Private Division şu açıklamayı yaptı:

JRR Tolkien'in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

İşte Private Division'ın twitter'dan yaptığı o paylaşım:

We're thrilled to announce that we have partnered with @WetaWorkshop to publish a new game set in the literary Middle-earth universe of J.R.R. Tolkien. We look forward to sharing more about the project in the future! pic.twitter.com/z9HxvXe7Da & amp;mdash; Private Division (@PrivateDivision) August 15, 2022

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Private Division, Wētā Workshop ile ortaklık kurulduğu ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığı, ayrıca, yeni yapımın serinin ilk oyunu olacağı da doğrulandı.

Oyunun piyasaya sürüleceği tarih henüz netlik kazanmadı. Fakat şirketin yayın takvimine baktığımızda 2024 yılı içerisinde Wētā Workshop tarafından geliştirilen bir Orta Dünya oyununun piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.