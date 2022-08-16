Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Burnley - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te sürüyor. 4. hafta maçında Burnley ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Hull City maçı 16 Ağustos Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.