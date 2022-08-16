Haberler Haberler Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te devam ediyor. 4. hafta Burnley ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Burnley-Hull City karşılaşmasının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:12
Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Burnley - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te sürüyor. 4. hafta maçında Burnley ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Hull City maçı 16 Ağustos Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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