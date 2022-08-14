METROBÜS DURAKLARI | Söğütlüçüşme - Zincirlikuyu - Cevizlibağ - Avcılar - Beylikdüzü | İstanbul metrobüs hattı durakları

Metrobüs duraklarının sıralaması birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2007 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayan metrobüslerin nereden geçtiğini ve hangi duraklarda durduğunu merak eden vatandaşlar, metrobüs hattında bulunan durakları sorgulamayı sürdürüyor. Tramvay, metro, otobüs ve Marmaray'a aktarma sağlayan ve trafiksiz hızlı ulaşım sistemi sayesinde zaman kazandıran metrobüslerin kalkış yerleri de gündemde yerini alıyor. İşte Beylikdüzü, Avcılar, Florya, Şirinevler, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Uzunçayır, Acıbadem, Söğütlüçeşme gibi birçok merkezi hat üzerinden geçen metrobüslerin duraklarına dair merak edilenler...

METROBÜS DURAKLARI VE AKTARMA YERLERİ HARİTASI - İSTANBUL 2022

İSTANBUL METRBOÜS DURAKLARI - 2022

AVRUPA YAKASI

Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

Beykent

Cumhuriyet Mahallesi

Beylikdüzü Belediye

Beylikdüzü

Güzelyurt

Haramidere

Haramidere Sanayi

Saadetdere Mahallesi

Mustafa Kemalpaşa

Cihangir – Üniversite Mahallesi

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

Şükrübey

Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

Küçükçekmece

Cennet Mahallesi

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler (Ataköy)

Bahçelievler

İncirli – Ömür (Bakırköy)

Zeytinburnu

Merter

Cevizlibağ

Topkapı

Bayrampaşa – Maltepe

Edirnekapı

Ayvansaray – Eyüpsultan

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze – PERPA

Okmeydanı Hastane

Çağlayan (Adliye)

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

ANADOLU YAKASI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme (Kadıköy)

34 METROBÜS HATTI DURAKLARI

34 hattı, Avcılar- Zincirlikuyu arasında seferlerine devam eder. Bu hatta toplam 25 durak bulunur.

Avcılar Kampüs

Şükrübey

İBB Sosyal Tesisler

Küçükçekmece

Cennet Mah.

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler

Bahçelievler

İncirli

Zeytinburnu

Merte

Cevizlibağ

Topkapı

Bayrampaşa (Maltepe)

Edirnekapı

Ayvansaray

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze

Okmeydanı Hastane

Çağlayan

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

34A METROBÜS HATTI DURAKLARI

Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ durakları arasında faaliyetlerini sürdüren 34A metrobüs hattı, genellikle Anadolu tarafında ikamet eden vatandaşlar tarafından kullanılır. 34A hattı içerisinde toplam 19 durak bulunmaktadır.

Cevizlibağ

Topkapı

Bayrampaşa (Maltepe)

Edirnekapı

Ayvansaray

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze

Okmeydanı Hastane

Çağlayan

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme

34AS METROBÜS HATTI DURAKLARI

Avcılar Söğütlüçeşme durakları arasında çalışan 34AS metrobüs hattı Avcılar İstanbul Üniversitesi durağından başlayarak Söğütlüçeşme durağında son bulur. Uzunluğu 63 kilometredir ve toplamda 33 adet durak bulunur.

Avcılar Kampüs

Şükrübey

İBB Sosyal Tesisler

Küçükçekmece

Cennet Mah.

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler

Bahçelievler

İncirli

Zeytinburnu

Merte

Cevizlibağ

Topkapı

Bayrampaşa (Maltepe)

Edirnekapı

Ayvansaray

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze

Okmeydanı Hastane

Çağlayan

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme (Kadıköy)

34B METROBÜS HATTI DURAKLARI

34B hattı 02.00-05.00 arasında çalışır. 34B metrobüs hattında toplamda 12 durak bulunur. Durak sayısı en az metrobüs hattı olarak bilinir.