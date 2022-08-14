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Hentbolcular finalde

5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden A Milli Erkek ve Bayan Hentbol takımları finale yükselmeyi başardı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Hentbolcular finalde
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Hentbol takımlarımız finale yükseldi. Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek adını finale yazdırırken, Kadın Hentbol Takımı da Kamerun'u 34-23 mağlup ederek finale çıktı. Erkekler maçının ilk yarısını 16-15 önde geçen Ay-Yıldızı ekibimiz, son bir dakikasına 25-25 girilen maçtı 26-25 kazandı. Erkek Milli takımının final maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Diğer yandan A Milli Kadın Hentbol Takımı da, ilk yarısını 14-10 önde tamamladıkları maçta Kamerun'u 34- 23'lük mağlup etmeyi başardı. Kadın Millilerimizin final maçı da bugün saat 15.00'te oynanacak.
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