Hentbolcular finalde

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Hentbol takımlarımız finale yükseldi. Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek adını finale yazdırırken, Kadın Hentbol Takımı da Kamerun'u 34-23 mağlup ederek finale çıktı. Erkekler maçının ilk yarısını 16-15 önde geçen Ay-Yıldızı ekibimiz, son bir dakikasına 25-25 girilen maçtı 26-25 kazandı. Erkek Milli takımının final maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Diğer yandan A Milli Kadın Hentbol Takımı da, ilk yarısını 14-10 önde tamamladıkları maçta Kamerun'u 34- 23'lük mağlup etmeyi başardı. Kadın Millilerimizin final maçı da bugün saat 15.00'te oynanacak.